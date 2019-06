POL-HRO: Betrunkener Ladendieb schlägt um sich

Rostock (ots) - Nachdem ein betrunkener Dieb in einem

Einkaufsmarkt alkoholische Getränke entwendet hatte und sich

anschließend eine Auseinandersetzung mit einem Ladendetektiv

geliefert hatte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der 24-Jährige hatte den Einkaufsmarkt in Rostock Lichtenhagen

mit der gestohlenen Ware bereits verlassen, als der Ladendetektiv auf

den Rostocker aufmerksam wurde und ihm folgte. Nur unweit des

Einkaufsmarktes hatte sich der offensichtlich stark angetrunkene Mann

auf eine Grünfläche gelegt und ist eingeschlafen. Der Detektiv weckte

den Tatverdächtigen und sprach ihn an. Dieser sprang sofort auf,

attackierte und beschimpfte den Ladendetektiv und es kam zu einer

körperlichen Auseinandersetzung.



Der 24-Jährige wurde dabei verletzt und musste ärztlich versorgt

werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen

Wert von 2,92 Promille. Die Ermittlungen zu diesem Fall hat das

Kriminalkommissariat Rostock übernommen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell