POL-LWL: Grasland brannte

Moraas (ots) - Nahe der Ortschaft Moraas ist am frühen

Dienstagabend ein ca. 100 Quadratmeter großes Wiesenareal in Brand

geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell

löschen, sodass kein nennenswerter Schaden entstand. Die Polizei nahm

eine Anzeige wegen Brandstiftung auf und prüft derzeit, ob ein

Zusammenhang zu den drei Waldbränden vom Wochenende in der

angrenzenden Region Strohkirchen besteht (wir informierten).









