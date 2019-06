POL-NB: Technik aus Traktoren gestohlen - 30.000 Euro Schaden

Ribnitz-Damgarten (ots) - Im Umfeld von Ribnitz-Damgarten sind in

zwei verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben technische Geräte

aus Traktoren gestohlen worden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000

Euro.



In einem der Fälle wurde in Tribohm aus zwei Traktoren Technik

entwendet. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 17.05. und

04.06.



Im anderen Fall entwendeten der oder die Täter in Klockenhagen aus

zwei Traktoren unter anderem Bordcomputer. Hier liegt der Tatzeitraum

zwischen gestern Abend, ca. 22:00 Uhr und heute Morgen, ca. 09:00

Uhr.



Die Diebstähle wurden heute Morgen im zuständigen

Polizeihauptrevier angezeigt. In beiden Fällen haben die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Stralsund die ersten Spuren vor Ort gesichert.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Diebstahlsfällen

machen können, wenden sich bitte an die Polizei unter 0395/5582-2223,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

oder aber an jede andere Polizeidienststelle.









