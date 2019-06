POL-NB: Fahrer eines überladenen Sattelzuges fährt zu schnell und verstößt mehrfach gegen das Arbeitszeitgesetz

B104 (ots) - Am 04.06.2019 haben Beamte der besonderen

Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Altentreptow auf der B104 einen fahrenden polnischen Sattelzug

bemerkt, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren

ist. Der Sattelzug befuhr die B104 aus Richtung Neukalen kommend in

Richtung Malchin und darf eigentlich nur mit einer Geschwindigkeit

von 60km/h fahren. Am Malchiner Bahnhof haben die Beamten den

Sattelzug angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach

Auslesen des digitalen Fahrtenschreibers konnte dem 54-jährigen

polnischen Fahrer eine gefahrene Geschwindigkeit von 90km/h

vorgeworfen werden. Weiterhin wurden bei der Überprüfung der

Sozialvorschriften mehrere gravierende Verstöße gegen das

Arbeitszeitgesetz festgestellt. Zudem bestand der Verdacht, dass der

LKW überladen sein könnte. Eine daraufhin durchgeführte Wiegung ergab

eine Überladung in Höhe von 8,2 Tonnen, was eine Überladung in Höhe

von 20,30% bedeutet.



Die Beamten haben gegen den 54-jährigen Fahrer Bußgeldverfahren

wegen des Geschwindigkeitsverstoßes und der Verstöße gegen das

Arbeitszeitgesetz eingeleitet. Gegen dessen Arbeitgeber haben die

Beamten ebenfalls Verfahren wegen der Verstöße gegen das

Arbeitszeitgesetz und wegen der Überladung eingeleitet, da der

Verdacht besteht, dass er sich so einen Wettbewerbsvorteil erschafft

hat. Dem 54-jährigen Fahrer wurde wegen der Überladung die

Weiterfahrt untersagt. Die überschüssigen 8,2 Tonnen Holz müssen nun

ab- bzw. umgeladen werden, bevor eine Weiterfahrt möglich ist.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell