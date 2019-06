POL-LWL: Garteneinbrecher gefasst

Goldberg (ots) - In Goldberg hat die Polizei am späten

Montagnachmittag einen mutmaßlichen Garteneinbrecher gefasst. Der

28-jährige Mann steht im Verdacht, kurz zuvor drei Gartenlauben

aufgebrochen und mehrere Gegenstände gestohlen zu haben. Auf der

Suche nach Wertgegenständen richtete der Tatverdächtige zudem

Sachschäden an. Ein Zeuge hatte einen der Einbrüche bemerkt und den

Täter daraufhin direkt angesprochen. Dieser ließ sich von seinem

Vorhaben jedoch nicht abbringen, sodass der Zeuge unmittelbar die

Polizei informierte. Beim Eintreffen der Polizei war der Beschuldigte

bereits verschwunden. Er konnte jedoch unweit des Tatortes gestellt

und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten eine

Tüte mit Diebesgut. Unter anderem beschlagnahmte die Polizei ein

Radio mit CD- Player sowie mehrere CDs und DVDs. Gegen den

Beschuldigten wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall

ermittelt.









