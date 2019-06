POL-LWL: Arbeitsmaschine stieß mit PKW zusammen- zwei Leichtverletzte

Mestlin (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer

Arbeitsmaschine und einem PKW sind am Dienstagvormittag auf der B 392

bei Mestlin die Fahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Arbeitsmaschine, ein so

genannter Teleskoplader, beim Linksabbiegen mit PKW zusammengestoßen,

der die Maschine in diesem Moment überholen wollte. Der 38-jährige

Fahrer des Teleskopladers sowie die 59-jährige Autofahrerin wurden

anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide

konnten die Klinik im Laufe des Vormittags wieder verlassen. Während

an der Arbeitsmaschine verhältnismäßig geringer Sachschaden entstand,

dürfte es beim PKW auf einen wirtschaftlichen Totalschaden

hinauslaufen. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.









