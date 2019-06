POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall zeitweilig gesperrt

Parchim/ Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24

ist am späten Montagabend ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzt

worden. Der Fahrer hatte bei Parchim aus noch ungeklärter Ursache die

Kontrolle über seinen PKW verloren und war zunächst mit dem Wagen

gegen die Mittelschutzplanke geprallt. In weiterer Folge schleuderte

das Auto über beide Fahrspuren und stieß dann am rechten Fahrbahnrand

gegen die Außenschutzplanke. Der 28-jährige Unfallfahrer wurde

anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein

PKW als auch die Schutzplanken sind durch den Zusammenstoß erheblich

beschädigt worden. Derzeit wird der Gesamtschaden auf ca. 15.000 Euro

geschätzt. Im Zuge der Bergung des Unglücksautos musste die BAB 24 in

Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig voll gesperrt werden.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell