POL-HST: PKW touchiert Radfahrer und flüchtet

Serams/ Rügen (ots) - Am 04.06.2019 zwischen 0:00 und 01:00 Uhr

befuhr ein Radfahrer die B 196 von Serams kommend in Richtung Zirkow.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ebenfalls aus Richtung Serams ein

schwarzer PKW und touchierte den 43-jährigen Radfahrer von der Insel

Rügen auf Höhe der Bahnschienen. Dadurch kam der Radfahrer nach

rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der

43-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der PKW setzte seine

Fahrt unerlaubt fort.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den flüchtigen

Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem PKW oder dem

Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter

der Telefonnummer 038392/ 3070, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.









