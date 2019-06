POL-HRO: Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Rostock (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen

Dienstag aus einem Transporter diverses Werkzeug sowie

Arbeitsmaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.



Das Fahrzeug war im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf abgestellt.

Die unbekannten Täter hatten den Transporter gewaltsam geöffnet und

das Werkzeug entwendet. Der Geschädigte stellte den Einbruch am

Dienstagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei.



Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes konnten Spuren

gesichert werden, die jetzt ausgewertet werden müssen. Die weiteren

Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell