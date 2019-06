POL-HWI: Rauschmittelbeeinflusst und ohne Fahrerlaubnis in Gadebusch

Wismar (ots) - Gestern Mittag gegen 11:30 Uhr stellte eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch auf dem

Beifahrersitz eines entgegenkommenden PKW ein ungesichertes Kleinkind

fest. Dieses saß offensichtlich auf dem Schoß der Beifahrerin.



Die Beamten entschlossen sich aufgrund dessen, den Ford zu

kontrollieren. Auf Nachfrage der Beamten gab der 34-jährige

Fahrzeugführer an, nicht mehr im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis zu sein und räumte außerdem den Konsum von

Betäubungsmitteln ein. Ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von

Cannabisprodukten, woraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt

worden ist. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen sodann untersagt.



Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahrens ohne erforderliche

Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel

ermittelt.



Darüberhinaus wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren

wegen der fehlenden Sicherung des mitfahrenden Kindes eingeleitet.

Laut Bußgeldkatalog 2019 wird ein derartiger Verstoß mit einem

Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt in Flensburg

sanktioniert.









