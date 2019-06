POL-NB: 22-Jähriger auf entwendetem Kinderfahrrad und zudem mit offenem Haftbefehl erwischt

Neubrandenburg (ots) - Am 03.06.2019 gegen 21:40 Uhr

kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im

Ponyweg einen 22-jährigen Radfahrer, der mit einem Kinderfahrrad

fuhr.



Der Mann konnte auf Nachfrage keinen Eigentumsnachweis für das

Kinderfahrrad vorlegen. Er gab an, dass er dieses an einem Zaun eines

Spielplatzes in der Verlängerung der Fasanenstraße in Neubrandenburg

aufgefunden und mitgenommen habe. Da der Verdacht des Diebstahls

bestand, wurde das Fahrrad sichergestellt und zum PHR Neubrandenburg

gebracht. Es handelt sich bei dem Rad um ein neuwertiges Mountainbike

der Marke Bergamont in der Farbe Grün und einer Größe von 24 Zoll.



Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann

ein offener Haftbefehl vorlag und er zur Festnahme ausgeschrieben

war. Bevor der Mann zum Polizeihauptrevier transportiert wurde,

durchsuchten ihn die Beamten und fanden in seinen mitgeführten Sachen

auch noch Betäubungsmittel auf.



Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls

und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die

Justizvollzugsanstalt Neustrelitz verbracht.



Bezüglich des sichergestellten Kinderfahrrades bitten wir den

Eigentümer sich zu bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395 -5582

5224 melden.









