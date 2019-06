POL-SN: Trickdiebstahl in der Weststadt

Schwerin (ots) - Einem älterem Ehepaar wurde gestern Nachmittag

Bargeld aus der Wohnung entwendet. Der 84-jährige Ehemann wurde

gestern Nachmittag durch eine unbekannte Person angesprochen und in

ein Gespräch verwickelt.



Nach ersten Erkenntnissen muss der Täter dem älteren Herrn, der zu

dieser Zeit aus dem Küchenfenster schaute, eingeredet haben ihn zu

kennen. Er sprach von einem ehemaligen Arbeitskollegen.



Hierdurch erlangte der 84-Jährige Vertrauen, er ließ den Fremden

in die Wohnung. Dort angekommen packte der Fremde sofort Lederjacken

und Mäntel aus und bot sie als Geschenk an. Dies tat er in einer

äußerst penetranten Art, so dass die 85-jährige Ehefrau von sich aus

einem Kauf zustimmte, schenken lassen wollte sie sich nichts.



Sie ging in einen anderen Raum der Wohnung, um ihre Geldbörse zu

holen. Der Tatverdächtige folgte, dann auch der gehbehinderte

Ehemann. Die Gelegenheit muss der Fremde genutzt haben, um Bargeld

aus der Geldbörse der 85-Jährigen zu stehlen. Die Höhe der Summe ist

derzeit nicht bekannt.



Zu vermuten ist, dass der Tatverdächtige durch sein Auftreten das

Ehepaar durcheinandergebracht und auch abgelenkt hat.



Nach weiteren kurzen Gesprächen wurde dem Tatverdächtigen

augenscheinlich klar, dass keine größere Summe Bargeld in der Wohnung

vorhanden ist. Er packte umgehend die Lederjacken und Mäntel zusammen

und verließ zügig die Wohnung.



Die Täterbeschreibung ist relativ ungenau. Sein Alter wird durch

das Ehepaar auf ca. 40-60 Jahre geschätzt, er ist ca. 165cm groß, hat

dunkle Haare. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.



Hinweise zum Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter

0385/5180-1560 entgegen.









