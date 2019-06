POL-SN: Polizeibeamte durch psychisch auffälligen Mann angegriffen

Schwerin (ots) - Mit einem Hammer in der Hand soll zur gestrigen

Mittagszeit ein 53-jähriger Mann in der Carl-Malchin-Straße

(Krebsförden) Mitbewohner bedroht haben.



Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei hielt sich der

Tatverdächtige in seiner Wohnung auf.



Wie Anwohner mitteilten, soll der Mann öfter herumschreien und die

Anwohner belästigen.



Die Kontaktaufnahme mit dem Tatverdächtigen erfolgte durch die

Beamten an dessen Wohnungstür. Im Laufe der Identitätsfeststellung

verweigerte sich der 53-Jährige den Anweisungen und griff einen

Beamten tätlich an.



Der Angriff wurde abgewehrt, der Angreifer überwältigt und

gefesselt. Personen wurden nicht verletzt.



Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann im

Polizeihauptrevier ärztlich begutachtet. Nach eingehender Beratung

ließ sich der 53-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Klinik

einweisen, er wird dort jetzt behandelt.



Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell