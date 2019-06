POL-HRO: Auftaktveranstaltung - Kontrollen zu ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit dem Schwerpunkt ´Alkohol und Drogen´

Rostock (ots) -



Heute, am 4. Juni 2019, findet in der Hansestadt Rostock die

Auftaktveranstaltung zum Thema ´Alkohol und Drogen im Straßenverkehr´

im Rahmen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ statt. In der Zeit

von 8-14 Uhr werden Beamte der Polizeiinspektion Rostock

entsprechende Kontrollen durchführen. Hintergrund ist die

Sensibilisierung der Fahrzeugführer für das o.g. Thema.



Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zählt zu den

Hauptunfallursachen in M-V. 2018 ereigneten sich landesweit über 130

Unfälle mit schwerverletzten oder getöteten Menschen aufgrund von

Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr.



Im gesamten Juni laufen im Polizeipräsidium Rostock Anhaltekontrollen

zum Schwerpunkt ´Alkohol und Drogen im Straßenverkehr´.









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell