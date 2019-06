POL-NB: Unfallfahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 03.06.2019 gegen 23:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der

B 105 Ortsumgehung Ribnitz aus Richtung Rostock kommend in Richtung

Stralsund.

Der 21jährige Fahrer eines VW Turan verlor die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine

Schutzplanke. Wie sich herausstellte war der Unfallfahrer mit 1,59

Promille unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs.Der Führerschein

wurde einbehalten und eine Strafanzeige aufgenommen. Der Mann wurde

durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.Der

entstandene Schaden wird mit 15.000 Euro angegeben.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









