POL-HST: Zeugenaufruf zu PKW-Aufbrüchen auf der Insel Rügen

Insel Rügen (ots) - Am Freitag, dem 31.05.2019 und Samstag, dem

01.06.2019 wurden vier Personenkraftwagen auf der Insel Rügen das

Ziel von Dieben.



Der erste Sachverhalt wurde der Polizei am Freitag, dem 31.05.2019

gemeldet. In der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr entwendeten Unbekannte

aus einem PKW VW, der zwischen Glowe und Juliusruh parkte, diverse

Gegenstände. Am gleichen Tag wurde ein PKW Ford zwischen 15:30 und

16:45 Uhr angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt stand der PKW auf einem

Parkplatz im Bereich Prora. Der entstandene Gesamtschaden auf jeweils

1.500 Euro geschätzt.



Am 01.06.2019 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr wurde ein PKW Dacia in

der Wittower Straße in Juliusruh aufgebrochen. Der Sachschaden

beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 300 Euro. In den

Nachmittagsstunden zwischen 15:30 und 16:00 Uhr machten sich

Unbekannte an einem PKW zu schaffen, der an der L 30 zwischen Glowe

und Juliusruh am Straßenrand geparkt war, und verursachten dabei

einen Schaden von circa 200 Euro.



Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände wie Geldbörsen,

Bargeld, elektronische Geräte, Kleidung und auch Lebensmittel

entwendet. Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat an

den oben genannten Orten etwas Auffälliges gesehen und kann Hinweise

zu möglichen Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang kein Bargeld, Kreditkarten,

Schecks oder Wertsachen wie z.B. Smartphone oder Tablet in parkenden

Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Auch der Kofferraum eignet sich

hierfür nicht als Versteck.









