POL-HRO: Raubüberfall schnell aufgeklärt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Rostock (ots) - Ein Überfall, bei dem zwei Jugendliche in der

Nacht zum 31.05.2019 einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt und

ausgeraubt hatten, konnte schnell aufgeklärt werden. Noch am

Freitagnachmittag klickten für die mutmaßlichen Räuber die

Handschellen.



Die beiden Tatverdächtigen hatten den Rostocker geschlagen, mit

insgesamt acht Messerstichen verletzt und sein Handy sowie Bargeld

geraubt. Der junge Mann wurde durch die Stiche an Armen und Beinen

verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch bereits verlassen. (siehe

auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4285251)



Als mutmaßliche Täter konnten ein 16- und ein 17-Jähriger aus

Rostock ermittelt werden. Auf die Spur der bereits polizeilich

bekannten Jugendlichen kamen die Ermittler durch Zeugenaussagen sowie

umfangreiche kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Nachdem am 31.05.2019 ein Haftbefehl erwirkt wurde, konnten

Ermittler die Rostocker festnehmen. Unmittelbar nach der

richterlichen Vernehmung wurden die zwei Tatverdächtigen in die JVA

Neustrelitz verbracht.









