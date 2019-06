POL-NB: Diebstahl eines Dieselmotors mit Hydraulikpumpe

B198/Canzow (ots) - In der Zeit vom 29.05.2019 17:00 Uhr bis

03.06.2019 06:30 Uhr wurde von einer Baustelle an der B 198 zwischen

Canzow und Hinrichshagen ein Dieselmotor mit dazugehöriger

Hydraulikpumpe entwendet.



Unbekannte Täter begaben sich nach jetzigem Stand widerrechtlich

mit einem unbekannten Fahrzeug auf die Baustelle und entwendeten den

Dieselmotor samt Pumpe. Es handelt sich dabei um einen Dieselmotor

vom Typ Lombardini, welcher an einen Anschlusswagen montiert war. Die

an den Motor angeschlossene Hydraulikpumpe wurde ebenfalls entwendet.

Zudem entwendeten die Täter kurz vor dem Ortseingang Hinrichshagen

noch zwei abgelegte Europaletten mit jeweils einem Spanngurt. Der

entstandene Schaden beträgt ca. 6.500EUR.



Die Kriminalpolizei in Friedland hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in

Friedland unter 039601- 300 224 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell