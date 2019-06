POL-SN: Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag stießen in der Benno-Völkner-Straße ein

Linienbus des Schweriner Nahverkehrs und ein Pkw frontal zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen leicht

verletzt. Allein im Bus zogen sich vier Frauen Prellungen zu.



Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand

der Ermittlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca.

9.000 Euro.









