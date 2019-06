POL-GÜ: Körperliche Auseinandersetzung in Güstrow

Güstrow (ots) - Am späten Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der

Güstrower Eisenbahnstr., an der etwa 20 Personen verschiedener

Nationen direkt oder indirekt beteiligt gewesen sind.



In der Eisenbahnstr. hielten sich vier Männer auf, als eine

größere Gruppe diese passierte. Im Vorbeigehen entwickelte sich erst

eine verbale Auseinandersetzung, die später körperlich geführt wurde.

Dabei wurden in der größeren Gruppe auch Flaschen und Gürtel

eingesetzt.



Der Polizei gelang es, mit sechs Streifenwagenbesatzungen, die

beiden Gruppen zu trennen und bei den Anwesenden die Personalien zu

erheben. Drei Mitglieder der vierköpfigen Gruppe wiesen leichte

Verletzungen auf. Von daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. In diesem müssen dann auch

die Hintergründe für das Geschehen ergründet werden.









