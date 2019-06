POL-LWL: Drei Waldbrände in der Region Strohkirchen

Strohkirchen (ots) - Bei drei kleineren Waldbränden in der Region

Strohkirchen ist am Wochenende ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro

entstanden. Zunächst wurde die Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag

zu einem Brand gerufen, bei dem eine Fläche von ca. 50 qm Unterholz

betroffen war. Etwa zwei Stunden später rückte die Feuerwehr zu einem

weiteren Waldbrand in der Nähe aus. Dort war ein Waldstück von etwa

1.000 qm betroffen. Am Sonntagnachmittag wurden bei einem Waldbrand

in derselben Region 10 Bäume durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei

vermutet Brandstiftung und hat Ermittlungen diesbezüglich

eingeleitet. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in

Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.









