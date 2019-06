POL-SN: Zeugenaufruf nach Raub

Schwerin (ots) - Die Kripo Schwerin sucht Zeugen einer

Raubstraftat, die sich am 06.05.2019 gegen 18.15 Uhr ereignet haben

soll.



Nach Angaben des 20-jährigen Geschädigten ging dieser über den

Berliner Platz in Richtung Unterführung zur Straßenbahnhaltestelle.



Am Ende der Unterführung soll der Geschädigte von einer

unbekannten Person niedergeschlagen worden sein, dabei verlor er kurz

das Bewusstsein. Der Täter soll dann die Geldbörse des Geschädigten

entwendet haben.



Der 20-jährige leicht verletzte Mann fuhr anschließend mit der

Straßenbahn zum Bahnhof und erstattet bei der Bundespolizei Anzeige.



Da zur angegebenen Tatzeit in diesem Bereich von einer größeren

Personenbewegung ausgegangen werden muss, hofft die Kripo auf Zeugen,

die Angaben zur Tat machen können.



Hinweise zum Raub bitte an die Kripo Schwerin unter 0385/5180-1217









