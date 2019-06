POL-NB: Diebstahl von Dieselkraftstoff in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 01.06.2019 10:00 Uhr bis

03.06.2019 01:00 Uhr kam es in der Basedower Straße in 17034

Neubrandenburg zum Diebstahl von Dieselkraftstoff von einem dortigen

Firmengelände.



Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter

das frei zugängliche Grundstück und entwendeten aus zwei abgestellten

Lkw insgesamt ca. 180 Liter Dieselkraftstoff. Bei einem der

angegriffenen Lkw beschädigten die Täter zudem den Tankverschluss.

Insgesamt ist ein Schaden von ca. 250,-EUR entstanden.



Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben

sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer

0395-5582 5224 zu melden.









