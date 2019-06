POL-HRO: vermisste Person

Rostock (ots) -



Seit Freitag, den 31.05.2019, 22:12 Uhr, wird der 18-jährige TOMMY

LEE HARM vermisst.

Der Vermisste ist geistig behindert und daher auf Medikamente

angewiesen.



Er ist

1.89 m groß,

schlank,

hat rot-blonde Haare,

ist am Unterkopf rasiert und

das Haupthaar zum Zopf gebunden.



Herr Harm ist bekleidet mit einer schwarzen engen Hose, einer

schwarz-weißen Sportjacke und grauen Schuhen der Marke Nike. Er führt

eine größere Bauchtasche mit, welche er quer über den Oberkörper

trägt.



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Rostock Lichtenhagen

unter Tel.: 0381-77070, sowie jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



i. Auftrag



Mathias Elert

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



