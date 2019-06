POL-NB: Brand in einem Hotel in Binz (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots) -



Am 02.06.2019, gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand

in einem Hotel in der Hauptstraße in Binz gerufen. Vor Ort konnten

die Kameraden der Feuerwehr schnell feststellen, dass im Keller eine

Waschmaschine brannte. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden, so

dass sich dieses nicht weiter ausbreiten konnte. Beim Brand kam es zu

einer starken Rauchentwicklung, durch welche zwei Frauen und ein

Mann, welche sich als Gäste im Hotel aufhielten, leichte

Rauchgasvergiftungen erlitten. Diese wurden zur weiteren Behandlung

ins Krankenhaus nach Bergen. Als Brandursache konnte ein technischer

Defekt an der Waschmaschine ausgemacht werden. Es mussten keine

Personen aus dem Hotel evakuiert werden. Nach kurzer Lüftung war das

Hotel wieder uneingeschränkt begehbar. Die Freiwillige Feuerwehr aus

Binz war mit 25 Kameraden vor Ort. Des Weiteren befanden sich drei

Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.



