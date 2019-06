POL-NB: Aufhebung - der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 81- jähriger Mann aus 17506 Gützkow

PR Wolgast (ots) -



Der vermisste Mann aus Gützkow konnte am heutigen Tag gegen 13:45 Uhr

in einem Gebüsch im Ort festgestellt werden. Durch einen eingesetzten

Rettungshund (Hündin Maja) der Johanniter Rostock wurde die Person

lebend, aber in hilfloser Lage aufgefunden. Durch den eingesetzten

Rettungsdienst erfolgte vorsorglich eine medizinische Untersuchung.



Dieser Sachverhalt zeigt, dass die Einsatzkooperation der Polizei mit

den Rettungshundestaffeln Mecklenburg-Vorpommern vorbildlich ist.



Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden zwischenzeitlich

eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen

Beteiligten an der Fahndung.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg











