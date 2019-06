POL-HRO: Suche nach vermisster Rentnerin endet glücklich

Hagenow (ots) -



Am 01.06.2019 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei in Hagenow bekannt,

dass eine 83-jährige Rentnerin aus Hagenow sich gegen 10:00 Uhr mit

dem Fahrrad von ihrer Wohnanschrift in unbekannte Richtung entfernte.

Die Vermisste ist orientierungslos.



Intensive Suchmaßnahmen durch Beamte des Polizeirevieres Hagenow mit

Unterstützung eines Personenspürhundes sowie des Polizeihubschraubers

verliefen zunächst ergebnislos.



Nach einem Bürgerhinweis konnte die Vermisste gegen 22:30 Uhr in

einem etwa 30km von ihrem Wohnort gelegenen Waldstück bei der

Ortschaft Rastow aufgefunden werden. Der Vermissten geht es den

Umständen entsprechend gut, sie konnte nach einer ambulanten

Behandlung an Angehörige übergeben werden.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Hinweisgeberin,

welche durch ihr umsichtiges Handeln womöglich schlimmeres verhindert

hat.



Florian Schöllermann

Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell