POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall

19395 Karow (ots) -



Am 01.06.2019 teilten Zeugen über den Polizeinotruf den Fund einer

leblosen Person in einem Waldstück bei Karow mit.



Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei lassen auf einen

Arbeitsunfall schließen, der Verstorbene geriet offenbar mit seinem

Körper in eine Arbeitsmaschine.



Ein eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-jährigen

feststellen.



Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet,

die Ermittlungen bzgl. der Todesumstände dauern an.



