POL-HRO: Aufregung in der Güstrower Eisenbahnstraße

Güstrow (ots) -



In der heutigen Mittagszeit wählten gleich mehrere Bürger den

Polizeinotruf und teilten unabhängig voneinander mit, dass sich in

der Güstrower Eisenbahnstraße ein Mann aufhalten soll, der eine

Pistole in der Hand halten würde.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde im Nahbereich tatsächlich

ein Mann, auf den die abgegebene Personenbeschreibung passte,

festgestellt und namentlich bekannt gemacht. Bei der Durchsuchung des

Mannes und der von ihm mitgeführten Gegenstände wurde eine

Spielzeugpistole gefunden, die einer scharfen Waffe sehr ähnlich

sieht.

Da gegen den Mann weiter nichts vorlag, wurde er nach einer Belehrung

und mit einer gegen ihn gefertigten Ordnungswidrigkeitenanzeige aus

den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang die Bevölkerung

sensibilisieren, in der Öffentlichkeit nicht mit täuschend echten,

wenn auch Spielzeugwaffen zu hantieren. Auch für das geübte Auge sind

die entscheidenden Unterschiede auf Entfernung nicht immer

offensichtlich.



Im Auftrag

A. Ott-Ebert

Polizeiführer vom Dienst









