POL-HRO: ERSTMELDUNG - Brand einer Lagerhalle im Rostock Osthafen

Rostock (ots) -



Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Rostocker Osthafen vor Ort.

Dort brennt eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Metallbaufirma. Die

Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Der Wind treibt schwarze Rauchwolken in Richtung Süden. Es kommt zu

Geruchsbelästigungen. Es wird daher empfohlen, in den Bereichen der

Innenstadt, Brinckmansdorf, Riekdahl und Alt Bartelsdorf die Fenster

geschlossen zu halten.



Im Auftrag

A. Ott-Ebert

Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell