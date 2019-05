LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung auf dem Schweriner See

Schwerin (ots) -



Am 30.05.2019 kam es in den Vormittagsstunden auf dem Schweriner

Innensee zu einer Gewässerverunreinigung. Die nach einem

Bürgerhinweis mit dem Streifenboot WS-61 und einem Schlauchboot

eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizei Schwerin stellten einen

bunt schimmernden Film auf der Wasseroberfläche an verschiedenen

Stellen im Bereich der Marstall Halbinsel bis hin zur

Schwanenhalbinsel fest.



Die angeforderte Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin

leitete gefahrenabwehrende Maßnahmen ein.



Durch den eingesetzten Polizeihubschrauber wurde das Ausmaß der

Verunreinigung erfasst und dokumentiert. Zeitweise war eine

Wasserfläche von ca. 800 mal 30 Metern betroffen.



Die Ursache der Gewässerverunreinigung konnte vor Ort nicht

ermittelt werden. Es wurden Gewässerproben entnommen.



Weitere Ermittlungen zur Ursache werden durchgeführt.









