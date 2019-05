POL-NB: Herrentagsausflug endet mit Suchaktion der Polizei

Rechlin (ots) - Am 31.05.2019 um 00:06 Uhr meldete eine

Hinweisgeberin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg ihren Mann als vermisst.



Die Hinweisgeberin und ihr Ehemann machen derzeit Urlaub in einer

Ferienwohnung im Feriendorf am Rechnliner Hafen. Demnach war der

Ehemann am gestrigen Tag bei einer Herrentagsfeier am Hafen in

Rechlin unterwegs. Kurz vor Mitternacht machte sich der 34-jährige

Mann auf den Weg zurück zu seiner Ferienunterkunft. Aufgrund seiner

starken Alkoholisierung fand er diese aber nicht und rief per Handy

seine Frau um Hilfe. Die wiederum verständigte in voller Sorge, dass

ihrem Mann etwas passiert sein könnte die Polizei, nachdem die

Handyverbindung abbrach und sie ihr Mann länger nicht erreichen

konnte.



Zur Suche an Land und auf dem Wasser kamen neben den Beamten des

Polizeireviers Röbel, der Wasserschutzpolizei aus Waren auch der

Polizeihubschrauber zur Unterstützung.



Gegen 02:55 Uhr konnten alle Suchmaßnahmen eingestellt werden, da

der Vermisste den Weg zwischenzeitig alleine zum Ferienhaus gefunden

hatte.









