POL-ANK: Einbruch in einem Dönerladen in Torgelow

Ueckermünde (ots) - Am 31.05.2019 um 06: 15 Uhr wurde ein Einbruch

in einem Dönerladen in Torgelow gemeldet. Der/die unbekannten Täter

drangen über einer Stahlblechtür in das Objekt ein. Es wurden zwei

Spielautomaten und eine Geldkasse angegriffen. Weiterhin sind 2

EC-Karten entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden von 450, 00

Euro.



Zeugen, die Personen-und/oder Fahrzeugverkehr im Tatzeitraum

wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in

Ueckermünde Telefonnummer 039771 82 224 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



