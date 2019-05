POL-LWL: Autofahrerin leicht verletzt

Sternberg (ots) - Eine 39-jährige Autofahrerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Sternberg leicht

verletzt. Die Fahrerin verlor in der Straße Finkenkamp in einer Kurve

die Kontrolle über ihren PKW. Der Wagen kam anschließend nach rechts

von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei

zog sich die 39-Jährige Verletzungen an der Hand zu. Eine am

Unfallort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von

1,14 Promille. Die Fahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen

in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. An ihrem PKW Mercedes

entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die

Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.









