POL-HRO: Schwerer Raub in Rostock

Rostock (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag kam es gegen

01:00 Uhr im Bereich des Gaffelschonwegs in Rostock zu einem schweren

Raub.



Nach ersten Erkenntnissen forderten zwei Tatverdächtige von einem

19-Jährigen die Herausgabe von seinen Wertgegenständen. Dabei

bedrohten sie den Rostocker und verletzten ihn mit einem Messer. Der

Geschädigte erlitt mehrere nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen

und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.



Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen konnte ein

17-jähriger Tatverdächtiger aus Rostock ermittelt werden. Die

kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie die Fahndung nach dem

zweiten Tatverdächtigen dauern weiterhin an.









