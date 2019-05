POL-NB: Zahlreiche Alkoholfahrten an Himmelfahrt im Bereich LK MSE

LK MSE (ots) - Bereits am 29.05.2019 gegen 21:45 Uhr wurden die

Beamten des PHR Neustrelitz ins Krankenhaus gerufen, nachdem dort ein

stark alkoholisierter 46-jähriger, verletzter Radfahrer nach einem

Sturz eingeliefert wurde und sich gegenüber dem Klinikpersonal

aggressiv verhielt. Wie sich bei der anschließenden

Sachverhaltsklärung herausstellte, war der Mann mit hoher

Wahrscheinlichkeit aufgrund seiner Alkoholisierung in der

Dr.-Schwentner-Straße in Neustrelitz gestürzt. Da der Mann nicht

bereit war einen Atemalkoholtest durchzuführen, erfolgte eine

Blutprobenentnahme zur Feststellung der Alkoholisierung. Hierbei

leistete er Widerstand, weshalb ihn nun nicht nur eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte erwartet.



Am 30.05.2019 gegen 00:25 Uhr kam ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw

Audi auf der L 27 bei Groß Teetzleben in einer leichten Rechtskurve

alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen

Grundstückszaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstanden

Sachschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme

bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim dem Fahrer. Ein Test ergab

einen Wert von 1,61 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme

ins Klinikum nach Altentreptow gebracht.



In den Morgenstunden des 30.05.2019 gegen 08:20 Uhr überprüften

Beamte des PHR Neustrelitz in Wesenberg einen 30-j. Fahrer im Rahmen

einer Verkehrskontrolle und stellten dabei fest, dass der Mann unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter

Urintest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine

Blutprobenentnahme bei dem Fahrer veranlasst.



Um 15:20 Uhr erwischten die Neustrelitzer Beamten in Blankensee

eine 35-jährige Pkw-Fahrerin, die ebenfalls unter

Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war. Auch hier verlief der

Urintest positiv, weshalb die junge Frau zur Blutprobenentnahme ins

Klinikum gebracht wurde.



Gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten in Neubrandenburg einen

35-jährigen Fahrer Am Augustabad mit 0,58 Promille. Die Weiterfahrt

wurde dem Fahrer untersagt und er musste für einen weiteren

Atemalkoholtest mit zum Revier.



Im Rahmen der Streife überprüften die Beamten des Polizeireviers

Malchin gegen 18:45 Uhr auf der Kreisstraße 36 bei Gielow einen

57-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle bemerkten die

Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von

1,75 Promille. Auch er musste seinen Pkw stehen lassen und die

Beamten zum Zweck der Blutprobenentnahme begleiten.



In der Strelitzer Straße, Ecke Am Stadtrand in Waren wurde am

gestrigen Abend, d. 30.05.2019 um 18:54 Uhr ein 70-jähriger Fahrer

überprüft, nachdem er zuvor den Linksabbieger trotz des für ihn

geltenden Rotlichts befahren hatte und abgebogen war. Bei der

Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Alkoholisierung von

1,0Promille bei dem Fahrer fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und

der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum verbracht. Gegen

den Mann wurde aufgrund der Ausfallerscheinung und der

Alkoholisierung ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im

Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Gegen 21:45 Uhr endete die Fahrt für einen 60-jährigen Mann im

Kuhdamm in Neubrandenburg, nachdem er mit seinem Pkw zur

Verkehrskontrolle angehalten und überprüft worden war. Bei der

Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann mit 1,05

Promille gefahren war.



Wenig später, gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg auf der K 26 bei Weitin eine

20-jährige Pkw-Fahrerin. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der

jungen Frau ergaben sich den Beamten Hinweise auf den Konsum von

Betäubungsmitteln. Ein positiver Urintest bestätigte den Verdacht.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und auch hier erfolgte die Anordnung

einer Blutprobenentnahme.



Um 23:38 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf der Anfahrt zu einem

Einsatz wegen ruhestörendem Lärm. Während der Fahrt bemerkten sie

einen Radfahrer, der die Schwedenstraße in Neubrandenburg in Richtung

Neustrelitzer Straße befuhr und auf Höhe der Fußgängerampel stürzte

und sich dabei schwer am Kopf verletzte. Die Polizeibeamten leisteten

umgehend erste Hilfe und übernahmen die Erstversorgung bis zum

Eintreffen der angeforderten Rettungskräfte. Während der Maßnahmen

vor Ort bemerkten die Beamten eine starke Alkoholisierung des

Radfahrers. Ein Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der

Verletzte wurde anschließend mittels Rettungswagen ins Klinikum

verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.



Am 31.05.2019 gegen 00:55 Uhr befuhr eine

Funkstreifenwagenbesatzung die Stargarder Straße in Neubrandenburg.

Hierbei überquerte plötzlich ein Radfahrer die Fahrbahn ohne auf den

fließenden Verkehr zu achten. Daraufhin hielten die Beamten den

23-jährigen Radler zur Kontrolle an und stellten eine Alkoholisierung

von 1,99 Promille fest. Es folgte die Anordnung der

Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.



In den Fällen über 1,1 Promille wurden Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet, eine Blutprobe entnommen

und der Führerschein sichergestellt.



Bei den Feststellung von 0,5 - 1,09 Promille sowie den

festgestellten Beeinflussungen unter BtM wurden entsprechende

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



In dem geschilderten Sachverhalt in Waren lag der festgestellte

Wert mit 1,0 Promille zwar im Ordnungswidrigkeitenbereich, da

allerdings das Überfahren einer roten Ampel als Ausfallerscheinung

gewertet wurde, erfolgte in dem konkreten Fall die Einleitung eines

Strafverfahrens sowie die Sicherstellung des Führerscheins.



In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.



Der Konsum von Alkohol und Drogen zählt neben Geschwindigkeit und

Vorfahrt/ Vorrang zu den Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit

schweren Folgen.



Im kommenden Monat Juni kontrollieren die Beamten im Rahmen der

Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN neben Geschwindigkeit verstärkt die

Schwerpunkte Alkohol und Drogen.



Wir appellieren eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer ohne

Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen.

Ihr gefährdet nicht nur Euer LEBEN sondern auch das der Anderen!









