POL-NB: 85-jährige Frau aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde um 4.000,-Euro betrogen.

Neubrandenburg (ots) - Am 30.05.2019 wurde bekannt, dass bereits

am 24.05.2019 eine 85-jährige Frau auf Grund eines Betruges um einen

Teil ihres Ersparten gebracht wurde. Unbekannte riefen die Frau an

und versprachen ihr einen größeren Geldgewinn. Um diesen zu erhalten,

wurde die Frau aufgefordert, Amazon-Gutscheine zu erwerben und

Bargeld auf eine Bank in China zu überweisen. Die Geschädigte verlor

durch diese Betrugshandlung etwas über 4.000,-Euro. Eine Anzeige

wegen Betruges wurde aufgenommen. Die Polizei bittet an dieser Stelle

nochmals alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren älteren Verwandten

über dieses Thema zu sprechen und sie auf die Betrugsmaschen

skrupelloser Straftäter hinzuweisen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell