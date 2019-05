POL-NB: Flüchtiger Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt in einer Gartenanlage in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen gestellt

Stralsund (ots) - Am 30.05.2019 gegen 22:40 Uhr wollten

Polizeibeamte des PHR Stralsund den Fahrzeugführer eines PKW VW

Passat in einer Sackgasse in Stralsund einer Verkehrskontrolle

unterziehen. Auf Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer

nicht. Er erhöhte seine Geschwindigkeit und entzog sich der Kontrolle

durch Flucht. Der Fahrzeugführer fuhr hierbei verkehrsgefährdend über

den Frankendamm und mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter

stadtauswärts bis nach Lüssow in die Gartensparte ´Frohes Schaffen´.

In der Gartensparte beschädigte er drei verschlossene Schranken und

einen Poller. Als die Beamten den 30-jährigen, bereits mehrfach

polizeibekannten, Fahrzeugführer stellten, hatte dieser das Fahrzeug

bereits verlassen und hielt sich in der Gartenanlage auf. Er machte

unglaubwürdige Angaben zum Vorfall und bestritt die ihm vorgeworfenen

Taten. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nicht für

dieses ausgegeben. Die Plaketten der Kennzeichen waren gefälscht bzw.

nachträglich aufgebracht. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten

besteht zudem der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem

Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug geführt hatte. Daher

erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der 30-jährige Mann aus der Nähe

von Stralsund ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der

Kriminaldauerdienst Stralsund wurde zur Spurensicherung zum Einsatz

gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Es

wird nun u.a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

sowie Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, unerlaubten

Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne die erforderliche

Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Das Fahrzeug wurde

sichergestellt.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









