POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Schwerin

Schwerin (ots) - Am 30.05.2019 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in

der Willi-Bredel-Straße Höhe Haus-Nr. 2 eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in deren Folge

eine Person mittels RTW in die Helios-Klinik zur Behandlung seiner

Verletzungen eingeliefert werden musste.



Der flüchtige Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:



- Ca. 180 - 185 cm groß

- Ca. 30 Jahre alt

- trug ein Basecap, unter dem längere schwarze Haare herausragten

- bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke -Kapuze aufgesetzt

- blaue Jeans



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum

Tatgeschehen oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich beim

Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802224,

der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle des Landes zu melden.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle









