POL-HRO: Himmelfahrt 2019 - Polizeiliche Einsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) - Am heutigen Himmelfahrtstag ereignete sich im

Polizeipräsidium Rostock eine Vielzahl von für diesen Tag typischen

Einsatzlagen. In der Zeit vom 10-24 Uhr kam es zu über 419

Polizeieinsätzen.



Für den diesjährigen Himmelfahrtstag kennzeichnend waren vor allem

Körperverletzungsdelikte und unzulässiger Lärm. Diese sind oftmals in

alkoholisiertem Zustand begangen worden. Weiterhin spielten

Sachbeschädigungen und Personen, die sich wegen ihres alkoholisierten

Zustands in einer hilflosen Lage befanden, eine Rolle für die

Einsatzkräfte. Besonders erwähnenswert sind folgende Vorkommnisse aus

dem zurückliegenden Einsatzgeschehen.



Körperverletzung in Rostock/Dierkow



An der Straßenbahnhaltestelle in der Hinrichsdorfer Straße trat

ein 31-jähriger Mann einer 53-jährigen Frau in den Rücken, so dass

diese die dortigen Treppen hinunterstürzte. Der Täter war zunächst

flüchtig, konnte aber wenig später durch die eingesetzten

Polizeibeamten gestellt werden. Die Geschädigte erlitt leichte

Verletzungen. Die Tat ereignete sich kurz nach 18 Uhr.



Sachbeschädigungen in Gnoien und Rostock



Kurz nach 16 Uhr machten sich mehrere Personen aus einer insgesamt

12-köpfigen Gruppe in der Teichstraße, Ecke Vogelsang in Gnoien an

den dortigen Parkbänken zu schaffen. Sie rissen die Bänke samt

Betonfundament aus dem Boden, beließen diese jedoch vor Ort. Durch

die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnte die besagte Personengruppe

festgestellt und die Personalien aufgenommen werden.



Gegen 19:30 Uhr sind mehrere Personen in der J.-Nehru-Straße in

Rostock dabei beobachtet worden, wie sie Bushaltestellen beschmiert

haben. Polizeibeamte konnten eine dieser Personen im unmittelbaren

Tatortbereich feststellen. Der entstandene Sachschaden in beiden

Sachverhalten ist derzeit unbekannt.



Hilflose Personen in Rostock



Gegen 16:45 Uhr meldete ein Anrufer, dass sich ein Mann zwischen

den Gleisen am Bahnhof in Lütten Klein befinden würde. Die

Einsatzkräfte vom Polizeirevier Lichtenhagen holten den stark

alkoholisierten Mann unverletzt von den Gleisen und übergaben diesen

an die Bundespolizei. Die Bahnstrecke war aus Sicherheitsgründen

kurzzeitig gesperrt worden.



Nach erster Einschätzung entsprach das Einsatzgeschehen dem der

Vorjahre.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell