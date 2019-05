LWSPA M-V: Verantwortlicher Sportbootführer unter dem Einfluss von Alkohol kollidiert mit einem Baum - Zwei schwerverletzte und zwei leicht verletzte Personen ins Krankenhaus verbracht

Waren (Müritz) (ots) - In den Nachmittagsstunden des 30.05.2019

(Herrentag) gegen 15:00 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion

Waren die Information, dass auf dem Finowsee ein Sportbootunfall mit

Personenschaden stattgefunden hat.



Ersten Hinweisen zufolge ist ein mit vier männlichen Personen

besetztes Sportboot mit einem Baum kollidiert. Die Einsatzkräfte vor

Ort wie Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Wasserrettung mussten

feststellen, dass alle vier Besatzungsmitglieder mittleren Alters

unfallursächlich verletzt worden sind.



Die Begutachtung des Unfallortes ergab, dass das betroffene

Sportboot erheblich beschädigt wurde.



In der Folge wurde mindestens eine schwerverletzte Person mit dem

Rettungshubschrauber in ein benachbartes Krankenhaus geflogen.



Die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurden erheblich

erschwert, da der Unfallort landseitig unzugänglich war. Dieser

konnte für die Rettungskräfte ausschließlich auf dem Wasserweg

erreicht werden.



Die vielbefahrende Wasserstraße war kurzzeitig nicht passierbar,

konnte jedoch zeitnah wieder frei gegeben werden.



Während der Sportbootunfallaufnahme bemerkten die eingesetzten

Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren beim verantwortlichen

Bootsführer Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab bei dem leichtverletzten Mann einen Wert von

0,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.









