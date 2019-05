POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln in Sarnow (LK V-G)

Anklam (ots) - In der Nacht vom 27.05.19 auf den 28.05.19 drangen

bisher unbekannte Tatverdächtige auf das Gelände einer

Agrargesellschaft in Sarnow ein.



Hier öffneten sie gewaltsam einen Container und entwendeten aus

diesem mehrere Kartons mit verschiedenen Pflanzenschutzmitteln,

welche zu dieser Jahreszeit Anwendung finden. Der Schaden beläuft

sich auf über 12.000 EUR.



Die unbekannten Täter müssen das Diebesgut mit einem Fahrzeug

verbracht haben. Entsprechende Spuren konnten am Tatort gesichert

werden.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.









