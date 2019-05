POL-LWL: Fehlende Thermik - Segelflugzeug landet auf Feld

Redefin (ots) - Ein in Lüneburg gestartetes Segelflugzeug musste

am Mittwochmittag bei Redefin außerplanmäßig auf einem Getreidefeld

landen. Der 22-jährige Pilot blieb unverletzt, am Fluggerät kam es zu

keinen nennenswerten Schäden. Nach Aussage des Piloten reichte

mangelnde Thermik nicht mehr bis zur planmäßigen Landung aus, die

ursprünglich auf einem Flugplatz bei Güstrow vorgesehen war.

Stattdessen entschied sich der Pilot, das Flugzeug kontrolliert auf

einem Feld östlich der Ortschaft Redefin zu landen. Es wurde am

Nachmittag geborgen.









