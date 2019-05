POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

L206 (ots) - Am 29.05.2019 gegen 13:45 Uhr ist auf der L206

zwischen Rogeez und Kogel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei

welchem ein Kradfahrer schwerverletzt wurde. Nach bisherigen

Erkenntnissen befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die L206 von

Rogeez in Richtung Kogel. Auf ca. der Hälfte der Strecke

beabsichtigte die Gruppe, eine Pause auf einem Sandweg einzulegen.

Aus diesem Grund verringerte ein 56-jähriger Kradfahrer seine

Geschwindigkeit. Der direkt hinter diesem Kradfahrer befindliche

ebenfalls 56-jährige Kradfahrer bemerkte dies nicht und so kam es zum

Zusammenstoß der beiden Kräder. Beide Kradfahrer stürzten in der

Folge. Der unfallverursachende Kradfahrer wurde durch den Sturz

verletzt und hat vermutlich einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Er

musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Plau

gebracht werden. Beide Kräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000 Euro

geschätzt.









