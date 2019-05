POL-NB: Durchsuchungen aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei

Anklam (ots) - Seit Ende des vergangenen Jahres ermitteln Beamte

der Kriminalpolizeiinspektion Anklam in einem äußerst umfangreichen

Verfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei.



Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht gegen einen

40-jährigen Beschuldigten aus der Gemeinde Sassen-Trantow (Landkreis

Vorpommern-Greifswald). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch

das Amtsgericht Stralsund ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohn-

und Geschäftsanschrift erlassen.



Es handelt sich dabei um ein Objekt mit einer Fläche von mehr als

einem Hektar und zahlreichen Gebäuden und Nebengelassen. Daher wurden

zu den Durchsuchungsmaßnahmen Kräfte der Bereitschaftspolizei M-V zur

Unterstützung hinzugezogen.



Mit mehr als 30 Beamten wurde das Objekt am gestrigen Tage

(28.05.19) durchsucht. Die Maßnahmen dauerten den ganzen Tag über.

Dabei konnten die Beamten unter anderem zwei Radlader, drei

Pkw-Anhänger, neun Fahrräder, ein Moped und diverse Werkzeugmaschinen

feststellen. Die Fahrzeuge wurden unter Hinzuziehung eines

Abschleppunternehmens sichergestellt.



Einer dieser Radlader konnte bereits einer Diebstahlshandlung

zugeordnet werden. Das Fahrzeug wurde Januar 2012 in der Gemeinde

Belsch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entwendet und hat einen Wert

von ca. 30.000 Euro. Weiterhin konnten drei Fahrräder, ein E-Bike und

zwei PKW-Anhänger weiteren Diebstahlshandlungen zugordnet werden. Die

anderen Gegenstände müssen noch möglichen Taten zugeordnet werden.



Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen wegen des Verdachts der

gewerbsmäßigen Hehlerei dauern an.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell