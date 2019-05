POL-GÜ: Vollsperrung der A 19 nach Verkehrsunfall

Güstrow (ots) - Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Rostock der

Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf voll

gesperrt. Grund sind notwendige Aufräumarbeiten nach einem

Verkehrsunfall.



Gegen 07:00 Uhr fuhr der 30jährige Fahrer eines Kleintransporters,

wenige Kilometer nach der Anschlussstelle Laage ungebremst auf einen

auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug auf. Der Kleintransporter

ist im Frontbereich stark deformiert, der Fahrer schwer verletzt. Er

wurde vom Rettungsdienst und Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und

dann in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Sattelzug weist erhebliche

Schäden auf. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Er war gerade damit

beschäftigt, die Sicherheit der geladenen Betonteile wieder

herzustellen.



Aufgrund der ersten Erkenntnisse aus der Verkehrsunfallaufnahme,

bei der auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz kam, wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die Umstände weisen darauf hin, dass der 30jährige am Steuer

eingeschlafen sein könnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden

wird auf 50.000 Euro geschätzt.



Die Vollsperrung der Autobahn wird voraussichtlich bis weit in die

Mittagsstunden andauern.









