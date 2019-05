POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand in einem Discounter

Rostock (ots) - Während des laufendenen Geschäftsbetriebes kam es

gestern Abend zum Brand in einem Discounter im Stadtteil Schmarl.

Durch beherztes Eingreifen von Mitarbeitern und Kunden konnten die

Feuer schnell gelöscht werden, so dass keine Personen zu Schaden

kamen.



Gegen 18:45 Uhr war das Feuer an zwei verschiedenen Stellen des

Einkaufsmarktes ausgebrochen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen

ist davon auszugehen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort mehrere

Spuren, die jetzt zusammen mit Videoaufzeichnungen einer

Überwachungskamera ausgewertet werden.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das

Kriminalkommissariat Rostock übernommen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell