LWSPA M-V: Erneuter Munitionsfund bei Baggerarbeiten im Hafen Sassnitz

Waldeck (ots) -



Am 28.05.2019 erhielten Beamte der WSPI Sassnitz gegen 19:00 Uhr

Kenntnis über eine bei Baggerarbeiten im Stadthafen Sassnitz

angelandete Granate. Das Kampfmittel befand sich an Bord des

Baggerschiffes ´Grete Fighter´. Zum Zeitpunkt der Mitteilung lag das

Schiff vor der Hafeneinfahrt zum Stadthafen. Sämtliche Arbeiten an

Bord wurden sofort eingestellt. Der Munitionsbergungsdienst wurde

angefordert und die ´Grete Fighter´ blieb bis zum Eintreffen des MBD

auf ihrer Position liegen. Durch Beamte der WSPI Sassnitz wurde der

Bereich der Ostmole abgesperrt. Vor Ort stellten die Mitarbeiter des

Munitionsbergungsdienstes fest, dass es sich um eine 7,5 cm

Sprenggranate handelt, an der teilweise der Zünder noch vorhanden

war. Die Granate wurde durch den MDB übernommen und abtransportiert.

Das Baggerschiff konnte danach seine Arbeiten fortsetzen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell