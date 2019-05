POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem 14-jährigem Mädchen

Sassnitz (Insel Rügen) (ots) -



Am 28.05.2019 gegen 18:40 Uhr ereignete sich in Sassnitz, in der

Litauischen Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 51-jährige, aus Sassnitz stammende Fahrer eines Mercedes Sprinter

beabsichtigte, rückwärts in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Dabei

übersah er ein auf dem Gehweg befindliches, ebenfalls aus Sassnitz

stammendes, 14-jähriges Mädchen.

Das Mädchen geriet unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Es kamen Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz zum

Einsatz. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell