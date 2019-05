POL-GÜ: 16jähriger widersetzt sich Amtshandlungen - ein Beamter verletzt

Güstrow (ots) - Am Dienstag, 28.05.19, gegen 13:10 Uhr wurde die

Polizei zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Doberan gerufen.

Ein 16jähriger wurde gegenüber einer Jugendlichen aufdringlich. Er

strich ihr durchs Haar und wollte sie umarmen. Das Mädchen konnte

sich dem entziehen. Als dann noch zwei Freundinnen hinzukamen ,ließ

er zwar von der Jugendlichen ab, beschimpfte diese aber übel.



Die Polizei erreichte wenige Minuten später den ZOB und forderte

die Beteiligten auf, sich auszuweisen. Dem wollte der 16jährige nicht

folgen. Als er Anstalten machte zu flüchten hielten die Beamten ihn

fest, worauf er um sich schlug und trat. Auch als er darauf zu Boden

gebracht wurde, wehrte er sich heftig, verletzte einen Beamten an der

Hand, bei einem weiteren wurde die Brille beschädigt. Erst nach dem

er gefesselt war, machte er dann Angaben zu seiner Person. Auf der

Dienststelle konnte seine Identität dann geklärt werden.



Gegen den 16jährigen wird nun wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er wurde anschließend seinem Vater

übergeben.









